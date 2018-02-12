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Ан-148 в Подмосковье предположительно разрушился при столкновении с землей, а не в воздухе (видео)

12.02.2018 02:22

Самолет мог войти в землю с баками, полными горючего, потому что на месте крушения чувствуется сильный запах керосина

Оперативный штаб на месте ЧС сообщил новую версию причины авиакатастрофы пассажирского самолета "Саратовских авиалиний" Ан-148 . Предположительно, самолет разрушился от столкновения с землей, а не в воздухе. Об этом сообщает "Интерфакс".

Фото с места крушения Ан-148 / 360 Telegram

"Характер повреждений на земле и след, оставленный самолетом в поле в виде воронки, говорят о возможном сильном ударе самолета о землю. В свою очередь характер дефрагментации воздушного судна также свидетельствует о том, что разрушение произошло не в воздухе, а от столкновения с землей", - говорится в сообщении.

Самолет мог войти в землю с баками, полными горючего, потому что на месте крушения чувствуется сильный запах керосина и фрагменты, оставшиеся от самолета, чрезмерно мелкие. 

Вчера пассажирский самолет "Саратовских авиалиний" разбился после вылета из Москвы в Орск (Оренбургская область) вблизи деревни Аргуново в Подмосковье. Самолет пропал с экранов радаров, связь с экипажем установить не удалось. На борту находился 71 человек, никто не выжил. Украинцев среди погибших нет.

 

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