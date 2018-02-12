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На Львівщині викрито на хабарі посадовця поліції

12.02.2018 12:07

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі посадовця Дрогобицького відділу поліції.

Правоохоронці встановили, що капітан поліції вимагав дві тисячі доларів від п`ятьох місцевих жителів за закриття кримінального провадження за нанесення умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Гроші поліцейському мав передати посередник – родич одного з фігурантів справи.

СБУ

Оперативники спецслужби затримали зловмисників у центрі міста під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі понад тридцять тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

 

Прес-центр СБ України

 

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