На Львівщині викрито на хабарі посадовця поліції

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Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі посадовця Дрогобицького відділу поліції.
Правоохоронці встановили, що капітан поліції вимагав дві тисячі доларів від п`ятьох місцевих жителів за закриття кримінального провадження за нанесення умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Гроші поліцейському мав передати посередник – родич одного з фігурантів справи.
Оперативники спецслужби затримали зловмисників у центрі міста під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі понад тридцять тисяч гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії.
Воры по прозвищам «Лера Сумской», «Полтава» — люди старой формации, которые много лет провели в местах лишения свободы. Они живут тем, что...