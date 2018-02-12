Саакашвили не соизволил явиться на допрос в прокуратуру Киева

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили не пришел на допрос в прокуратуру Киева.

Об этом сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец в эфире телеканала "112 Украина".

"В настоящее время причин, по которым он и его адвокаты не сообщили о своей неявке нам не известны. Вместе с тем, это не первый раз, когда органы прокуратуры приглашают господина Саакашвили для дачи этих объяснений в рамках экстрадиционной проверки, с конца декабря уже было отменено несколько дат по просьбе его адвокатов за их занятости в других судебных процессах", - сказала она.

По ее словам, планируется его снова пригласить на допрос.

"Думаю, будем приглашать его еще раз, поскольку это гарантия обеспечения всех его прав. Поскольку человек, в отношении которого проводится экстрадиционная проверка может предоставить органу прокуратуры информацию и доводы по поводу причин, которые могут препятствовать выдаче его иностранному государству. Нам не известно, по каким причинам он не хочет воспользоваться этой возможностью. Экстрадиционная проверка будет продолжаться", - добавила Максимец.

Напомним, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства.

3 января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в признании незаконным решения Управления ГМС в Киевской области, которым ему отказано в признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины. Судья Окружного админсуда Киева Татьяна Скочок огласила решение: "В удовлетворении иска отказать полностью".

5 января Тбилисский городской суд признал виновным Михеила Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил три года лишения свободы. Саакашвили считает, что украинская власть намеренно ускоряет рассмотрение вопроса о его статусе в Украине, чтобы иметь формальные основания для экстрадиции его из страны.

26 января Саакашвили заявил, что Украина обратилась к Польше с просьбой о его реадмиссии.