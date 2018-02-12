В Італії на залізничній станції знайшли мертвою 30-річну українку

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В Італії, у м. Неаполь, на залізничній станції знайшли мертвою 30-річну жінку з Тернопільської області.
Про це повідомляють у спільноті «Українці в Італії» з посиланням на українське консульство в Неаполі.
Як зазначається, тіло жінки знайшли ще 31 січня 2018 року.
Померлою виявилась уродженка смт Коропець Тернопільської області Оксана Яцків. Також відомо, що загибла в Італії знаходилась нелегально. В Україні у жінки залишилось двоє дітей.
Родичі просять допомогти перевести тіло Оксани Яцків у рідне селище.
«Родина мepтвої дівчини просить допомоги у всіх вас, щоб відправити тiло в Україну, де двоє маленьких дітей хочуть останній раз побачити маму. Українці, давайте об'єднаємося у цей скрутний час для родини! Допоможіть. Телефон мами загиблої: 334-83-62-879 Галя (Марія) Михайленко», – йдеться у повідомленні.
У Генеральному консульстві України у Неаполі повідомили, що за фактом смерті українки прокуратура та поліція порушила кримінальну справу. // Вголос
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