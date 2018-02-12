Россиянин застрелил одну из проституток, с которыми отмечал рождение сына

Следователи Красноярского края возбудили уголовное дело по факту убийства девушки, занимавшейся оказанием эскорт-услуг. Потерпевшую застрелил один из клиентов, который пригласил жриц любви на празднование дня рождения своего сына.

Предполагаемому убийце грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы, сообщает официальный сайт краевой прокуратуры.

Как следует из материалов уголовного дела, 7 февраля 2018 года в одном из населенных пунктов Красноярского края молодой отец праздновал у себя дома рождение ребенка. Супруга с новорожденным в это время находилась в родильном отделении, а мужчине компанию составили друзья и "девушки, оказывавшие интимные услуги за деньги".

"В ночное время между хозяином квартиры и одной из девушек произошел конфликт, связанный с оплатой оказываемых услуг, в ходе которого мужчина убил ее выстрелом в голову", - говорится в пресс-релизе.

Как уточняет Newslab.ru, ссора произошла в тот момент, когда девушки-путаны сообщили, что оплаченное время вышло, и они уезжают. Мужчины-клиенты стали протестовать, а эскорт-модели потребовали доплаты.

После стрельбы из ружья подозреваемого задержали полицейские. Ему предъявлено обвинение. 9 февраля судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Расследование уголовного дела ведется под контролем прокуратуры. // NEWSru.com