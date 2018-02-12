Президент Азербайджана: Ереван – это наша историческая земля

Об этом сообщает JAMnews.

"Ереван – это наша историческая земля и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти земли. Это – наша политическая и стратегическая цель, и мы поэтапно должны приближаться к этой цели", - сказал Алиев на VI съезде партии "Йени Азербайджан".

Отмечается, что в Армении по-разному восприняли слова президента Азербайджана: часть общества, политиков и экспертов откровенно негодовала, тогда как другая часть расценила заявление как обычную пропаганду.

Алиев уже не в первый раз говорит, что современная Армения образована на исторических землях Азербайджана. В частности, Алиев называл "ошибкой", как он выразился, передачу Еревана Армении в 1918 году.

Как сообщалось, в прошлом году Армения и Азербайджан обвинили друг друга в возобновлении боевых действий в Нагорном Карабахе. // "Апостроф"