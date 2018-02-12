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МИД проверяет информацию о задержании ФСБ украинца в Крыму

12.02.2018 13:00

Спикер МИД добавила, что ведомство сотрудничает с компетентными органами Украины по этому вопросу

В МИД Украины проверяют информацию о задержании ФСБ украинца в аннексированном Крыму. Об этом в эфире "112 Украина" сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

Картинки по запросу МИД Украины

"Мы проверяем эту информацию, действительно ли это так, сотрудничаем с компетентными органами Украины", - сказала она.

Напомним, в ФСБ России заявили о задержании 11 февраля в аннексированном Крыму гражданина Украины Давыденко Константина. В пресс-службе отметили, что "указанное лицо целенаправленно собирало и передавало спецслужбам Украины составляющие гостайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ". В российском ведомстве добавили, что в отношении украинца открыли уголовное производство по ст. 276 УК России (шпионаж).

 

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