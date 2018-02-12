Появилось видео с места ДТП в Ужгороде, в котором погибли трое иностранцев

В сети появилось видео с места автомобильной аварии в центре Ужгорода, в которой 12 февраля погибли трое иностранцев.

По информации полиции, после столкновения с Land Rover деревом трое пассажиров погибли на месте аварии. Четвертый мужчина был в сознании, но оказался зажатым на заднем сидении и имел сильные телесные повреждения. Достать пострадавшего из авто удалось до приезда спасателей. На данный момент он находится в реанимации.

По факту ДТП открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшие смерть нескольких человек).

Напомним, ранее сообщалось, что все жертвы аварии – граждане арабских стран. Один из них – студент. // Апостроф