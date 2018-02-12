Итальянский лоукостер запускает три новых рейса из Украины

Итальянская авиакомпания-лоукостер Ernest собирается уже в 2018 году начать перелеты по трем новым направлениям из Украины в Италию.

Ernest Airlines зашел на украинский рынок осенью 2017 года. Авиакомпания сразу приняла решение работать во Львове и Киеве.

Так, из Киева в 2018 году появится новый маршрут в Болонью, из Львова – в Рим и Милан-"Мальпенса". Как известно, сейчас из Киева Ernest летает Милан-"Бергамо" и Неаполь, из Львова - в те же аэропорты и в Венецию.

Билеты на новые рейсы пока недоступны для пассажиров. Авиакомпания планирует обнародовать точное расписание и открыть продажи по новым направлениям в ближайшие дни.

Напомним, в середине декабря-2017 в Украине презентовали новую отечественную авиакомпанию SkyUp. Планируется, что перевозчик будет полностью украинским, правда эксперты сомневаются в том, что это будет "чистый" лоукостер. По мнению специалистов, SkyUp будет представлять из себя "гибрид лоукостера и чартера", так как в Украине еще существует вопрос с НДС на внутренних перелетах и с дороговизной топлива для самолетов. // Сегодня