Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

В российских соцсетях начали продавать вещи с фотографиями жертв крушения Ан-148

12.02.2018 13:50

 Пользователям предлагали купить одежду с принтами фото людей, погибших на борту самолета

В российской социальной сети "Вконтакте" появилось несколько групп, в которых пользователям предлагали купить  одежду с принтами лиц погибших на борту.
 
Фото: AFP
 
Фото: AFP
 
Одна из групп называлась "Товары с символикой авиакатастрофы Ан-148". К примеру, там предлагали купить футболку с фотографией погибшего пилота самолета. 
 
"По многочисленным просьбам запускаем ограниченным тиражом футболку с пилотом, погибшим на борту Ан-148. Цена 1200 рублей," – говорится в сообщении. 
1
На другой странице под названием "Хайповый шмот" предлагались леггинсы с фото погибшей стюардессы. Стоит отметить, что через несколько часов обе группы были заблокированы и отключены. 
2
 
Напомним, самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" 11 февраля потерпел крушение после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в город Орск Оренбургской области. На его борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа, – при этом выжить не удалось никому.
 
Следственный комитет России рассматривает несколько версий крушения Ан-148 в Подмосковье. Основные — погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние лайнера. // Сегодня

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...