В российских соцсетях начали продавать вещи с фотографиями жертв крушения Ан-148

В российской социальной сети "Вконтакте" появилось несколько групп, в которых пользователям предлагали купить одежду с принтами лиц погибших на борту.

Фото: AFP

Одна из групп называлась "Товары с символикой авиакатастрофы Ан-148". К примеру, там предлагали купить футболку с фотографией погибшего пилота самолета.

"По многочисленным просьбам запускаем ограниченным тиражом футболку с пилотом, погибшим на борту Ан-148. Цена 1200 рублей," – говорится в сообщении.

На другой странице под названием "Хайповый шмот" предлагались леггинсы с фото погибшей стюардессы. Стоит отметить, что через несколько часов обе группы были заблокированы и отключены.

Напомним, самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" 11 февраля потерпел крушение после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в город Орск Оренбургской области. На его борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа, – при этом выжить не удалось никому.