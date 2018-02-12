В России при жесткой посадке загорелся вертолет. Два человека погибли

Двое пострадавших при аварийной посадке вертолета Ми-8 в Томской области погибли, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Томской области. На борту находились шесть человек, включая пациентку

"По уточненным данным, два человека погибли (экипаж), четверо пострадали", - говорится в пресс-релизе.

Уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов возбуждено после жесткой посадки вертолета, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"В связи с поступившей информацией о потере связи с вертолетом Ми-8Т, осуществлявшим полет из села Прохоркино в село Александровка Томской области, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью и крупного ущерба)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

По предварительным данным ведомства, в 14:46 по местному времени произошли потеря радиосвязи и срабатывание аварийного маяка воздушного судна.

"Воздушное судно обнаружено с воздуха примерно в 80 км от села Александровка. На борту, по предварительной информации, находились три члена экипажа и три пассажира. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Томской области пострадали шесть человек: три члена экипажа, два медика и женщина-пациент, которую перевозили из удаленного поселка в Стрежевой.