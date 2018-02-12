Трое детей и двое взрослых отравились угарным газом во Львове

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Во Львове в квартире в новостройке на улице Довбуша отравились угарным газом 5 жителей, среди них - трое малолетних детей.
Об этом УНН сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.
Двух взрослых - 1977-го и 1978-го года рождения - в состоянии средней тяжести госпитализировали во Львовскую ОКБ.
Трех детей - 2010-го, 2012-го и 2014 года рождения - в состоянии средней тяжести доставили во Львовскую городскую детскую клиническую больницу.
Причины происшествия устанавливаются.
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