Трое детей и двое взрослых отравились угарным газом во Львове

Во Львове в квартире в новостройке на улице Довбуша отравились угарным газом 5 жителей, среди них - трое малолетних детей.

Об этом УНН сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Двух взрослых - 1977-го и 1978-го года рождения - в состоянии средней тяжести госпитализировали во Львовскую ОКБ.

Трех детей - 2010-го, 2012-го и 2014 года рождения - в состоянии средней тяжести доставили во Львовскую городскую детскую клиническую больницу.

Причины происшествия устанавливаются.