Пьяный киевлянин ранил ножом двоих мужчин у станции метро

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Во время выяснения отношений с незнакомцами 25-летний мужчина несколько раз ударил ножом потерпевших.
Об этом сообщили в полиции Киева.
Происшествие случилось ночью на проспекте Голосеевском. Двое нетрезвых мужчин, 1990 и 1976 года рождения, общались на улице. В это время к ним подошел неизвестный, который у них попросил сигарету.
Во время общения между мужчинами возник словесный конфликт, в разгар которого подозреваемый ударил ножом оппонентов. Когда же один из пострадавших начал убегать, нападающий догнал его недалеко от станции метро и продолжал бить руками и ногами.
Наряд патрульной полиции, проезжавший рядом, задержал мужчину. Пострадавших с резаными ранениями госпитализировали в медицинское учреждение.
С места происшествия полицейские изъяли нож, которым подозреваемый ранил мужчин. Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Задержанным оказался 25-летний киевлянин, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
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