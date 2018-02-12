Пьяный киевлянин ранил ножом двоих мужчин у станции метро

Во время выяснения отношений с незнакомцами 25-летний мужчина несколько раз ударил ножом потерпевших.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Происшествие случилось ночью на проспекте Голосеевском. Двое нетрезвых мужчин, 1990 и 1976 года рождения, общались на улице. В это время к ним подошел неизвестный, который у них попросил сигарету.

Во время общения между мужчинами возник словесный конфликт, в разгар которого подозреваемый ударил ножом оппонентов. Когда же один из пострадавших начал убегать, нападающий догнал его недалеко от станции метро и продолжал бить руками и ногами.

Наряд патрульной полиции, проезжавший рядом, задержал мужчину. Пострадавших с резаными ранениями госпитализировали в медицинское учреждение.

С места происшествия полицейские изъяли нож, которым подозреваемый ранил мужчин. Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Задержанным оказался 25-летний киевлянин, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Открыто уголовное производство по факту покушения на убийство Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. // Я и закон