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Пьяный киевлянин ранил ножом двоих мужчин у станции метро

12.02.2018 14:20

Во время выяснения отношений с незнакомцами 25-летний мужчина несколько раз ударил ножом потерпевших.

Об этом сообщили в полиции Киева.

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Происшествие случилось ночью на проспекте Голосеевском. Двое нетрезвых мужчин, 1990 и 1976 года рождения, общались на улице. В это время к ним подошел неизвестный, который у них попросил сигарету.

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Во время общения между мужчинами возник словесный конфликт, в разгар которого подозреваемый ударил ножом оппонентов. Когда же один из пострадавших начал убегать, нападающий догнал его недалеко от станции метро и продолжал бить руками и ногами.

Наряд патрульной полиции, проезжавший рядом, задержал мужчину. Пострадавших с резаными ранениями госпитализировали в медицинское учреждение.

С места происшествия полицейские изъяли нож, которым подозреваемый ранил мужчин. Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Задержанным оказался 25-летний киевлянин, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Открыто уголовное производство по факту покушения на убийство Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. // Я и закон

 

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