На столичной стройке мужчину насмерть завалило бетонными блоками

В понедельник на улице Кирилловской, 37 (бывшая Фрунзе) в Подольском районе произошло смертельное происшествие.

Как рассказали нам в "Киевской аварийно-спасательной службе", во время работ произошло обрушение подпорной стены, которая состояла из бетонных блоков.

"Под завалами оказался мужчина. К сожалению. травмы, которые он получил, оказались несовместимы с жизнью. Спасатели уже достали тело из-под бетонных блоков", – рассказал "Сегодня" начальник управления по вопросам ЧС КГГА Роман Ткачук.

Личность погибшего устанавливается. На месте работают сотрудники столичной полиции, которые выясняют обстоятельства трагического случая.

Согласно открытым источникам, на ул. Кирилловской, 37 ведется строительство общественно-жилищного комплекса. // Сегодня