В ГПУ объяснили, почему в деле о госизмене отвели платных адвокатов Януковича

По словам прокурора, суд удовлетворил его ходатайство об отводе защитников, признав законными доводы о конфликте интересов защитника

Платных адвокатов экс-президента-беглеца Виктора Януковича отвели в деле о госизмене в частности из-за конфликта интересов. Об этом сообщил прокурор ГПУ Янис Симонов во время брифинга в понедельник, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"В связи с тем, что я напрямую поддерживаю обвинения в уголовном производстве, которое рассматривается Святошинским райсудом в отношении пяти экс-"беркутовцев" в расстрелах 20 февраля, а в подозрении Януковича указываются эти обстоятельства, о 20 февраля, мною был заявлен отвод данному защитнику (Александру Горошинскому, - ред.) и соответствующим образом, суд, рассмотрев мои доводы, признал их законными и данного защитника отвел", - сказал Симонов.

Он отметил, что одна из причин - конфликт интересов.

"Основания следующие, - этот защитник является представителем потерпевшей Волошиной, - это жена сотрудника правоохранительных органов Булитка, который погиб 18 февраля 2014 года, и также это обстоятельства, указанные в обвинении Януковича в этом производстве. Он также является представителем и защитником двух экс-"беркутовцев" Аброськина и Маринченко именно в Святошинском райсуде. В связи с данными обстоятельствами, я заявил ходатайство об отводе, в связи с наличием конфликта интересов", - пояснил прокурор ГПУ.

Он отметил, что сторона обвинения не возражала, чтобы адвокат Александр Горошинский находился на судебном заседании после отвода, однако не как участник процесса.

По его словам, после этого Ольга Просянюк заявила о том, что она будет представлять интересы Януковича.

"Со стороны Просянюк и Горошинского начало осуществляться давление на адвоката по назначению, который присутствовал в зале судебного заседания. Председательствующим по делу было несколько раз сделано предупреждение, чтобы не нарушался порядок во время судебного заседания. Они на эти замечания не отреагировали и судья пожелал, чтобы представители правоохранительных органов вывели данных лиц из зала суда", - сказал Симонов.

Как сообщалось ранее, Святошинский суд Киева рассматривает дело в отношении пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Александра Маринченко, Сергея Тамтуры, Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко, которых обвиняют в расстреле 48 активистов Евромайдана на ул. Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

Напомним, 7 февраля текущего года сообщалось об отводе платных адвокатов Януковича - Александра Горошинского и Ольги Просянюк в деле о госизмене экс-президента Януковича.

Как известно, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.