В Молдове запретили российские пропагандистские СМИ

Закон о внесении поправок в Кодекс о телевидении и радио был в срочном порядке принят парламентом сразу в двух чтениях 7 декабря 2017 года.

Закон о борьбе с "российской пропагандой" с понедельника вступил в силу в Молдове, сообщил председатель Координационного совета по телевидению и радио (КСТР) Драгош Викол.

По его словам представителя КСТР, телеканалы Молдовы должны были в понедельник прекратить вещание программ, подпадающих под новый запрет, а также подготовить отчеты о выполнении новых положений законодательства о "борьбе с российской пропагандой".

"Мы знаем, что с понедельника основные телеканалы прекратили ретрансляцию информационных программ "Первого канала", РТР, НТВ и других каналов. В то же время, не все каналы представили в КСТР документальные отчеты. Ситуация с выполнением новых положений законодательства будет обсуждаться на специальном заседании КСТР. Каналы, которые не выполнят положения закона или не представят документальное подтверждение, будут наказаны", – сказал Викол.

Он подчеркнул, что "основная задача Совета – прояснить новые правила вещания для всех поставщиков данных услуг, чтобы исключить из информационного пространства пропаганду и дезинформацию".

"Для четкой работы телеканалов и радио в соответствии с новыми поправками, Совет подготовит полный список стран, из которых не может быть осуществлена ретрансляция новостных и аналитических программ", – отметил Викол.

Как сообщалось, закон о внесении поправок в Кодекс о телевидении и радио был в срочном порядке принят парламентом сразу в двух чтениях 7 декабря 2017 года. Президент Игорь Додон отказался промульгировать закон, который был повторно принят парламентом 22 декабря 2017 года. Закон промульгировал председатель парламента Андриан Канду, которому решением Конституционного суда было предоставлено такое право. Закон вступил в силу через 30 дней после публикации – 12 февраля.

Новый закон предусматривают запрет на ретрансляцию в Молдове информационных, информационно-аналитических, политических и военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. // Сегодня