В Минске начался суд над украинским журналистом Шаройко, которого обвиняют в шпионаже

Об этом TUT.BY рассказала представитель Верховного суда Юлия Ляскова.

— Уголовное дело рассматривается в закрытом судебном заседании, — сказала Ляскова.

Напомним, в ноябре прошлого года КГБ Беларуси сообщил, что при проведении агентурной акции с поличным задержал кадрового сотрудника главного управления разведки Министерства обороны Украины Павла Шаройко. По данным КГБ Беларуси, в стране он создал агентурную сеть из числа граждан Республики Беларусь, которые за денежное вознаграждение выполняли его задание по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере. В отношении Павла Шаройко возбуждено уголовное дело по ст. 358 УК Беларуси (шпионаж) и принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Павел Шаройко рассказал, что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси. За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, Игорь Скворцов объявлен персоной нон грата.

Павлу Шаройко предъявлено обвинение по статье 358 Уголовного кодекса (шпионаж). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Параллельно в Украине начинается судебный процесс над белорусом Юрием Политикой, которого задержали летом 2017 года в Чернигове. Его украинская сторона обвиняет в шпионаже. Сегодня в суде пройдет предварительное слушание дела Политики.