Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

В Киеве задержали Саакашвили. И не в палатке, а в ресторане

12.02.2018 15:35

В Киеве возле ресторана "Сулугуни" на Музейном переулке задержали лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили.

В комментарии ТСН.ua задержание политика подтвердил его соратник Давид Сакварелидзе.

Картинки по запросу Саакашвили

"Михаила задержал спецназ, его увезли в неизвестном направлении", - сказал он.

По данным источников ТСН.ua в правоохранительных органах, Саакашвили задержали по запросу Миграционной службы.

Сообщается, что его зедарживали люди в масках и с надписями на куртках "Государственная пограничная служба" ".

Отметим, чв пятницу, 9 февраля также Депутат сообщил о задержании Саакашвили "Альфой" Депутат сообщил о задержании Саакашвили "Альфой" сообщалось о задержании Саакашвили, которое так и не подтвердилось. Тогда народный депутат Игорь Луценко сообщил, что Саакашвили задержали бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" в отеле на Подоле.

Потом он удалил свой пост. В СБУ отметили, что не отправляли своих бойцов в гостиницу, где находился политик. Нардеп Юрий Деревянко сообщил, что лидера РНС не задерживали, однако вооруженные спецназовцы Госпогранслужбы прибыли в киевскую гостиницу. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/politika/v-kieve-vozle-restorana-suluguni-zaderzhali-saakashvili-1108431.html

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...