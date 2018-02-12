В Киеве задержали Саакашвили. И не в палатке, а в ресторане

В комментарии ТСН.ua задержание политика подтвердил его соратник Давид Сакварелидзе.

"Михаила задержал спецназ, его увезли в неизвестном направлении", - сказал он.

По данным источников ТСН.ua в правоохранительных органах, Саакашвили задержали по запросу Миграционной службы.

Сообщается, что его зедарживали люди в масках и с надписями на куртках "Государственная пограничная служба" ".

Отметим, чв пятницу, 9 февраля также Депутат сообщил о задержании Саакашвили "Альфой" Депутат сообщил о задержании Саакашвили "Альфой" сообщалось о задержании Саакашвили, которое так и не подтвердилось. Тогда народный депутат Игорь Луценко сообщил, что Саакашвили задержали бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" в отеле на Подоле.

Потом он удалил свой пост. В СБУ отметили, что не отправляли своих бойцов в гостиницу, где находился политик. Нардеп Юрий Деревянко сообщил, что лидера РНС не задерживали, однако вооруженные спецназовцы Госпогранслужбы прибыли в киевскую гостиницу. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/politika/v-kieve-vozle-restorana-suluguni-zaderzhali-saakashvili-1108431.html