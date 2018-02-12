В центре Одессы полицейские со стрельбой задерживали машину преступника (видео)

Сегодня днем на перекрестке Жуковского и Александровского проспекта произошла стрельба.

Как сообщает корреспондент 048, правоохранители задержали молодого человека на Мерседес Е-класса болгарской регистрации.

Движение автомобиля перекрыл микроавтобус КОРД, стрельбу полицейские открыли по колесам и в лобовое стекло в сторону водителя.

Из машины изъяли черные пакеты.

Силовики официально не комментируют происшествие.

Предварительно, задержанный был в розыске. Во время задержания стреляли по колесам и заблокировали. Задерживал спецотряда полиции КОРД

Окровавленная тряпка лежит у машины.