В центре Одессы полицейские со стрельбой задерживали машину преступника (видео)

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Сегодня днем на перекрестке Жуковского и Александровского проспекта произошла стрельба.
Как сообщает корреспондент 048, правоохранители задержали молодого человека на Мерседес Е-класса болгарской регистрации.
Движение автомобиля перекрыл микроавтобус КОРД, стрельбу полицейские открыли по колесам и в лобовое стекло в сторону водителя.
Из машины изъяли черные пакеты.
Силовики официально не комментируют происшествие.
Предварительно, задержанный был в розыске. Во время задержания стреляли по колесам и заблокировали. Задерживал спецотряда полиции КОРД
Окровавленная тряпка лежит у машины.
Воры по прозвищам «Лера Сумской», «Полтава» — люди старой формации, которые много лет провели в местах лишения свободы. Они живут тем, что...