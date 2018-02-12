Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

В центре Одессы полицейские со стрельбой задерживали машину преступника (видео)

12.02.2018 15:47

Сегодня днем на перекрестке Жуковского и Александровского проспекта произошла стрельба.

Как сообщает корреспондент 048, правоохранители задержали молодого человека на Мерседес Е-класса болгарской регистрации.

стрельба в Одессе

Движение автомобиля перекрыл микроавтобус КОРД, стрельбу полицейские открыли по колесам и в лобовое стекло в сторону водителя.

Из машины изъяли черные пакеты.

Силовики официально не комментируют происшествие.

Предварительно, задержанный был в розыске. Во время задержания стреляли по колесам и заблокировали. Задерживал спецотряда полиции КОРД

Окровавленная тряпка лежит у машины. 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...