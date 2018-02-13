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Под Киевом мужчина застрелил знакомого и выбросил тело на обочину

12.02.2018 15:59

Под Киевом задержали подозреваемого в убийстве броварчанина.

Тело 32-летнего местного жителя с огнестрельным ранением грудной клетки нашли 8 февраля на обочине автодороги вблизи с. Княжичи.

Тело нашли на обочине. Фото: kv.npu.gov.ua

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, в пострадавшего выстрелил его 30-летний знакомый, во время демонстрации оружия на территории своего дома. Чтобы скрыть преступление и избежать уголовной ответственности, мужчина ночью поехал на другую сторону Броваров и похитил у местного жителя автомобиль "ВАЗ". На нем и вывез за город бездыханное тело.

Подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей. Во время санкционированного обыска по месту его жительства полицейские обнаружили вещественные доказательства и орудие преступления – ружье.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Парню грозит до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается. // Сегодня

 

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