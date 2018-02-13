Затримано на хабарі одного з керівників міського суду на Дніпропетровщині (відео)

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили на хабарі заступника керівника апарату одного з міських судів Дніпропетровської області.

Правоохоронці встановили, що зловмисник вимагав десять тисяч гривень від мешканця області за не притягнення його до адміністративної відповідальності за управління автомобілем у нетверезому стані.

Оперативники спецслужби затримали посадовця в службовому кабінеті після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину.

Прес-центр СБ України