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Затримано на хабарі одного з керівників міського суду на Дніпропетровщині (відео)

12.02.2018 16:12

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили на хабарі заступника керівника апарату одного з міських судів Дніпропетровської області.

Правоохоронці встановили, що зловмисник вимагав десять тисяч гривень від мешканця області за не притягнення його до адміністративної відповідальності за управління автомобілем у нетверезому стані.

хабар

Оперативники спецслужби затримали посадовця в службовому кабінеті після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину. 

Прес-центр СБ України

 

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