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На Київщині взято під варту онука, який вбив 88-річну бабусю

12.02.2018 16:25

Установлено, що в лютому поточного року, 35-річний онук перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння в одному із сіл Бородянського району, під час сварки з 88-річною бабусею, наніс останній кілька ударів кулаком в область обличчя.

Зловмисник на цьому не зупинився, взяв подушку та бажаючи настання смерті літньої жінки почав її душити. Внаслідок таких дій 88-річна потерпіла померла.

прокуратура

За процесуального керівництва Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне кримінальне правопорушення йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Досудове розслідування триває.

Прес-служба прокуратури Київської області

 

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