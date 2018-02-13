«Соратники» Саакашвили заявляют, что его везут в аэропорт «Борисполь»

Согласно сообщениям источников, Михеила Саакашвили могут депортировать в Польшу

Михаила Саакашвили везут в аэропорт "Борисполь". Об этом сообщила его пресс-секретарь Дарина Чиж на своей странице в Facebook.

"Уважаемые журналисты! Михаила Саакашвили везут в Борисполь", - написала Чиж.

Отметим, что согласно сообщениям источников СМИ, экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили могут депортировать в Польшу.

Как известно, Саакашвили был задержан около часа назад в ресторане "Сулугуни" в Киеве. Официального подтверждения факта задержания от правоохранительных органов пока нет. // 112.ua