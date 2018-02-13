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СБУ, ГПУ и МВД заявили о непричастности к задержанию Саакашвили

12.02.2018 16:45

Генеральная прокуратура Украины не имеет отношения к задержанию лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили. Об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Все происходящие сейчас действия – вне нашей компетенции. Генеральная прокуратура не осуществляет там никаких действий, даже процессуального руководства. Мы к этому не причастны", – заверила она.

Картинки по запросу Саакашвили

В свою очередь, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на вопрос, участвовали ли представители ГПСУ в задержании Саакашвили, ответил: "Пока не могу сказать. У меня нет информации".

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская также заявила, что сотрудники Службы безопасности не задерживали лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили.

"Служба безопасности его не задерживала", – сказала она.

В то же время пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на вопрос о том, имеет ли одна из структур МВД причастность к задержанию Саакашвили ответил: "Не имеет". // Сегодня

 

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