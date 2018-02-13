В РФ пьяный потерявшийся пассажир пытался задушить сотрудницу ДПС ремнем безопасности (видео)

Суд Коми вынес приговор мужчине, который признан виновным в нападении на стражницу порядка. Пьяный злоумышленник душил женщину ремнем безопасности в патрульном автомобиле после того, как полицейские попытались оказать ему помощь. Преступление зафиксировала видеокамера, установленная в полицейском автомобиле.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, сообщает официальный сайт республиканского управления СК РФ. Ведомство также опубликовало 12 февраля видеозапись нападения на сотрудницу МВД.

Как следует из материалов уголовного дела, в октябре 2017 года в органы внутренних дел поступило сообщение о том, что на маршруте "Киров - Котлас" пропал человек. Мужчина вышел из автобуса на территории Сысольского района и на пассажирское место больше не вернулся.

"На поиск гражданина направился автопатруль ДПС в составе двух сотрудников полиции. Правоохранители обнаружили мужчину на обочине автодороги "Куратово - Широкий Прилук" в районе поселка Щугрэм", - говорится в пресс-релизе.

Пассажиру-"потеряшке" предложили проехать в отдел полиции "для выяснения обстоятельств произошедшего". Пьяный мужчина сел на заднее сиденье патрульного автомобиля, а потом "произвел удушающий прием ремнем безопасности в отношении инспектора-женщины", которая сидела спереди и вела машину.

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Как установили следователи, злоумышленник "причинил ей физическую боль, а также создал реальную опасность для ее жизни и здоровья". Утихомирить дебошира помог напарник потерпевшей.

На опубликованных кадрах видно, что перед инцидентом женщина сделала пьяному мужчине замечание: "Нормально сядь". Пассажир ответил, что "сидит спокойно", и сразу после этого стал душить водителя. Сотрудница полиции застонала, а потом крикнула: "Ты что делаешь, урод!"

К счастью, гаишница успела остановить автомобиль, и аварии не произошло.

Агрессивному 48-летнему жителю Кировской области инкриминировали ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья"). Ему грозило наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Мужчина признал вину и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. // NEWSru.com