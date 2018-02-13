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Российский пешеход пытался пробраться в оккупированный Крым

12.02.2018 17:10

Мужчину задержали украинские пограничники

 

Украинские пограничники задержали гражданина РФ. Об этом сообщает Азово-Черноморское управление госпогранслужбы.

Фото: pixabay.com

По данным ведомства, инцидент произошел 11 февраля.

"В контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" в пешем порядке прибыл 48-летний гражданин Российской Федерации, который не имел специального разрешения на посещение временно оккупированной территории. Пограничники гражданина не пропустили, разъяснили правила пересечения админграниц и направили в ближайший орган Государственной миграционной службы. Дождавшись темноты, гражданин Российской Федераций попытался обойти контрольный пункт и был задержан пограничным нарядом в 50 метрах от админграницы", – рассказали в Госпогранслужбе.

За попытку нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины пограничники привлекли иностранца к административной ответственности. // Сегодня

 

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