Российский пешеход пытался пробраться в оккупированный Крым

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Мужчину задержали украинские пограничники
Украинские пограничники задержали гражданина РФ. Об этом сообщает Азово-Черноморское управление госпогранслужбы.
По данным ведомства, инцидент произошел 11 февраля.
"В контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" в пешем порядке прибыл 48-летний гражданин Российской Федерации, который не имел специального разрешения на посещение временно оккупированной территории. Пограничники гражданина не пропустили, разъяснили правила пересечения админграниц и направили в ближайший орган Государственной миграционной службы. Дождавшись темноты, гражданин Российской Федераций попытался обойти контрольный пункт и был задержан пограничным нарядом в 50 метрах от админграницы", – рассказали в Госпогранслужбе.
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