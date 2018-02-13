СМИ сообщают, что Саакашвили уже отправили в Польшу

Политик улетел чартерным рейсом около 16:00 по киевскому времени.

Михеил Саакашвили, задержанный ранее в Киеве, вылетел в Польшу 12 февраля около 16:00.

Об этом сообщают источники ТСН.uа. По их данным, политик улетел чартерным рейсом около 16:00 по киевскому времени.

Источники также сообщают, что это не депортация, а реадмиссия - возвращение нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл. // УНИАН