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СМИ сообщают, что Саакашвили уже отправили в Польшу

12.02.2018 17:24

Политик улетел чартерным рейсом около 16:00 по киевскому времени.

Михеил Саакашвили, задержанный ранее в Киеве, вылетел в Польшу 12 февраля около 16:00.

Картинки по запросу Саакашвили

Об этом сообщают источники ТСН.uа. По их данным, политик улетел чартерным рейсом около 16:00 по киевскому времени.

Источники также сообщают, что это не депортация, а реадмиссия - возвращение нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл. // УНИАН

 

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