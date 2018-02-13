Офіційно: У Державній прикордонній службі заявляють, що Саакашвілі повернули до Польщі

Сьогодні, 12 лютого, військовослужбовці Держприкордонслужби спільно з представниками Міграційної служби та Національної поліції довели до Міхеіла Саакашвілі рішення компетентного органу про його повернення до країни попереднього перебування.

Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

Однак під час виконання процедури на представників правоохоронних органів накинулися невідомі із оточення Михаїла Саакашвілі. Прикордонники змушені були захищатися та застосували силову підтримку.

Нагадаємо, що 22 вересня 2017 року Мостиський суд Львівської області визнав М.Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України.

З січня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва відмовив М.Саакашвілі у позовних вимогах до державної міграційної служби у визнанні його біженцем.

6 лютого Окружний адмінсуд суд Києва повторно не задовольнив скаргу М.Саакашвілі на рішення Міграційної служби про відмову в оформленні документів про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

У відповідності до наведених вище судових рішень дана особа перебувала не території України незаконно, а тому, із дотриманням усіх юридичних формальностей була повернута до країни, звідки прибула, порушуючи вітчизняне законодавство.