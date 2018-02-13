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Порошенко объяснил, чего ждет от России на Донбассе

12.02.2018 17:53

Кремль сильно осложняет жизнь людей на оккупированных территориях, отметил глава государства

 

 

Президент Украины Петр Порошенко рассказал австрийскому изданию Profil, что значит принятый в Украине закон о реинтеграции Донбасса. Такжеон объяснил, что восстановления мира на востоке Украины Россия должна убрать войска, передает пресс-служба главы государства.

Порошенко и Путин. Фото: архив

"Там речь не идет об утраченных территориях. Мы не говорим "cut and forget" (отрезать и забыть – ред.). Суть Закона – реинтеграция. Я против употребления таких понятий как "конфликт в Восточной Украине". Это не конфликт в Восточной Украине. Мы в Украине не имеем конфликта. Мы страдаем от агрессии. И именно это и закрепляет закон. Кто агрессор? Российская Федерация. Чего мы ожидаем от России? Очень просто: заберите свои войска, свои танки, свою артиллерию, свои ракетные установки обратно к себе в Россию. И территории сразу же будут реинтегрированы в Украине", – заявил президент.

Порошенко сказал, что достичь урегулирования ситуации на Донбассе можно только политическими и дипломатическим инструментами.

"Я – президент мира. Мое президентство базируется на достижении прекращения огня. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы снова принести мир в свою страну. Я горжусь тем, что более 70% украинцев хотят мирного решения, а не агрессии в ответ", – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что Россия сильно осложняет жизнь людей на оккупированных территориях.

"Эта территория не является территорией сепаратистов. Это оккупирована территория, где, кроме всего прочего, сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. Уровень жизни людей там ужасно низкий. Россия делает невозможным гуманитарные поставки из Украины, из Австрии или международных организаций, например, с ООН. Москва не позволяет этим людям получать помощь", – сказал Петр Порошенко.

Как рассказывал Петр Порошенко, Путин понятия не имеет, что делать с Донбассом. Он уверен, что что президент РФ не готов выполнять Минские соглашения, и у него вообще нет стратегии по Донбассу. // Сегодня

 

 

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