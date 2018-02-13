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Пограничники задержали полицейских из Приднестровья, пытавшихся утащить к себе украинца

12.02.2018 18:07

Злоумышленники пытались незаконным способом затянуть гражданина Украины на смежную сторону в обход пункта пропуска

Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали двух полицейских из так называемого Приднестровья, пытавшихся незаконным способом затянуть гражданина Украины на смежную сторону в обход пункта пропуска. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

ГПСУ

Так, пограничный наряд возле государственной границы Украины неподалеку от пункта пропуска "Кучурган-авто" услышал шум людей и заметил, как двое насильно тянут мужчину в направлении границы. Сразу в указанное место прибыла группа реагирования пограничников, которая и задержала всех людей.

"В дальнейшем двое граждан сообщили, что они являются сотрудниками МВД непризнанного Приднестровья, один из них имел при себе соответствующее удостоверение. Мужчина, которого пытались перетащить на соседнюю территорию незаконным способом, в обход пункта пропуска, оказался украинцем, жителем г. Одесса", - отметили в пограничном ведомстве.

По факту выявления признаков преступления, предусмотренного ст. 146 УКУ "Незаконное лишение свободы или похищение людей" уведомлены компетентные правоохранительные органы Украины. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех признаков правонарушения. // 112.ua

 

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