Сбежавший в Австрию Гужва объявлен в розыск

По словам прокурора, Гужву задержат после установления его местонахождения

Главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужву, который в начале года попросил у властей Австрии политического убежища, объявили в розыск. Такое решение приняли в Шевченковском районном суде Киева, передает "5 канал".

Об этом ходатайствовала прокуратура. Мол, подозреваемый уклоняется от следствия.

"Общий розыск предусмотрен УПК. Лицо, которое уклоняется от следствия, объявляют в розыск. Когда установят местонахождение, его задержат", – заявил прокурор.

При этом адвокаты уверяют, что их подзащитный за границей лечится и вернется в Украину 20 февраля.

"Я считаю, что это преждевременно. И суду были предоставлены все справки о том, что сейчас он лечится. Поэтому это решение преждевременно", – говорит адвокат Гужвы Елена Клименко.

Напомним, 22 июня 2017 в редакции "Страна.ua" провели обыск, после которого Игоря Гужву забрали в СИЗО. Генпрокуратура заявила, что через посредника Гужва требовал и получил 10 тыс. долларов за неразмещение компромата на нардепа от "Радикальной партии" Дмитрия Линько.

24 июня Шевченковский райсуд Киева взял Гужву под стражу на 60 суток с возможностью выйти под залог в 544 тысяч гривен. 27 июня Гужва вышел из следственного изолятора после внесения за него залога.

1 августа стало известно, что Служба безопасности обнаружила на флешке, изъятой в Гужвы, секретную информацию Министерства обороны. Гужва опроверг это заявление.

22 сентября Шевченковский районный суд Киева продлил Игорю Гужве меру пресечения еще на 30 дней.

В конце сентября Гужва сообщил, что завершено следствие по делу об обвинении его в вымогательстве у нардепа Линько. Кроме того, по его словам, в Государственную фискальную службу "поступила команда в срочном порядке делать" его подозреваемым по еще одному делу: "Налоговики придумали, что я якобы неправильно заплатил налог с полученных мной в 2013 году дивидендов". Гужва также утверждал, что против него "фабрикуется" 5 дел.

В конце января 2018 Гужва выехал из Украины в Вену и попросил у властей Австрии политического убежища.

2 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ будет добиваться конфискации залога Гужвы и его международного розыска.

6 февраля суд взыскал более миллиона гривен залога, внесенного за Гужву в бюджет, и дал разрешение на его задержание. // 112.ua