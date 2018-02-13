На Киевщине арбитражный управляющий задержан при получении взятки в 15 тыс. долларов

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Прокуратура Киевской области совместно ГФС области задержан арбитражный управляющий при получении 15 тыс. долл. взятки.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.
"12.02.2018 задержан на "горячем", после получения неправомерной выгоды в размере 15 000 долларов США, арбитражный управляющий в деле о банкротстве за содействие в положительном решении дела в Хозяйственном суде Киевской области по реализации имущества банкрота в пользу заявителя по заниженной стоимости.
Проводятся обыски по месту работы и жительства фигуранта, а также другие следственные действия", - говорится в сообщении.
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