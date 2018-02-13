Президент уволил Романова с должности главы «Укроборонпрома»

"Освободить Романова Романа Анатольевича с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром", – говорится в документе.

В понедельник гендиректор "Укроборонпрома" Романов заявил об отставке.

Как сообщалось, во время заседания правительства 27 декабря Гройсман призвал Романова уволиться самостоятельно и раскритиковал его за непогашение в срок долгов по зарплатам на судостроительных заводах. Премьер напомнил, что срок исполнения поручения о погашении долга по зарплатам истек 25 декабря. В связи с этим глава правительства заявил о решении подписать в среду представление на имя президента об увольнении Романова.

Отметим, Романов возглавлял "Укроборонпром" с 4 июля 2014 года. // 112.ua