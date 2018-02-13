На Дніпропетровщині СБУ блокувала надходження зброї з району АТО (відео)

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Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією блокували у Новомосковську Дніпропетровської області надходження зброї з району проведення антитерористичної операції.
Правоохоронці встановили, що неодноразово засуджений місцевий житель зберігав в орендованих ним гаражних приміщеннях значний арсенал засобів ураження. За оперативною інформацією, зброя використовувалась у кримінальних цілях.
Під час обшуку співробітники спецслужби вилучили кулемет РПК, три гранатомети РПГ-22, тринадцять гранат Ф-1 та РГД-5, п’ять пістолетів, гладкоствольну гвинтівку та майже чотири тисячі набоїв різного калібру.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії, зокрема для встановлення інших осіб, причетних до надходження зброї.
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