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На Дніпропетровщині СБУ блокувала надходження зброї з району АТО (відео)

13.02.2018 02:41

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією блокували у Новомосковську Дніпропетровської області надходження зброї з району проведення антитерористичної операції.

Правоохоронці встановили, що неодноразово засуджений місцевий житель зберігав в орендованих ним гаражних приміщеннях значний арсенал засобів ураження. За оперативною інформацією, зброя використовувалась у кримінальних цілях.

СБУ

Під час обшуку співробітники спецслужби вилучили кулемет РПК, три гранатомети РПГ-22, тринадцять гранат Ф-1 та РГД-5, п’ять пістолетів, гладкоствольну гвинтівку та майже чотири тисячі набоїв різного калібру.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії, зокрема для встановлення інших осіб, причетних до надходження зброї. 

Прес-центр СБ України

 

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