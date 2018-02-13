В ДТП на Кировоградщине погибли три человека (фото)

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В Кировоградской области иномарка и автопоезд устроили смертельное ДТП. Об этом сообщает местная полиция.
По данным ведомства, авария произошла сегодня ночью на отрезке автодороги Кропивницкий-Кривой Рог в Долинском районе.
Фото: полиция
"Водитель автомобиля "Шкода Октавиа" допустил столкновение с полуприцепом, который двигался впереди в составе автопоезда с грузовым автомобилем VOLVO, под управлением 42-летнего гражданина.
В результате водитель "Шкоды" и двое его пассажиров погибли на месте. Обстоятельства происшествия выясняют следователи", – рассказали правоохранители. // Сегодня
Воры по прозвищам «Лера Сумской», «Полтава» — люди старой формации, которые много лет провели в местах лишения свободы. Они живут тем, что...