В Подмосковье водитель такси убил бывшую жену и погиб в ДТП, пытаясь скрыться

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Полицейские не успели его задержать
Житель Подмосковья убил бывшую жену в присутствии дочери, после чего погиб в ДТП. Инцидент произошел в поселке Молодежный Наро-Фоминского городского округа.
Как стало известно «МК», 53-летний водитель такси в воскресенье вечером во время ссоры разводным ключом и ножом убил 47-летнюю жену, продавщицу магазина. При этом присутствовала 14-летняя дочь, которая вызвала полицию.
Задержать подозреваемого не успели. В тот же вечер, в Калужской области, на 93-м километре трассы «М-3» таксист на «Фольксваген Поло» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Вольво» с полуприцепом. От полученных травм он скончался на месте.
Воры по прозвищам «Лера Сумской», «Полтава» — люди старой формации, которые много лет провели в местах лишения свободы. Они живут тем, что...