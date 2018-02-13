В Подмосковье водитель такси убил бывшую жену и погиб в ДТП, пытаясь скрыться

Житель Подмосковья убил бывшую жену в присутствии дочери, после чего погиб в ДТП. Инцидент произошел в поселке Молодежный Наро-Фоминского городского округа.

Как стало известно «МК», 53-летний водитель такси в воскресенье вечером во время ссоры разводным ключом и ножом убил 47-летнюю жену, продавщицу магазина. При этом присутствовала 14-летняя дочь, которая вызвала полицию.

Задержать подозреваемого не успели. В тот же вечер, в Калужской области, на 93-м километре трассы «М-3» таксист на «Фольксваген Поло» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Вольво» с полуприцепом. От полученных травм он скончался на месте.