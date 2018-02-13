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В Борисполе голый трехлетний мальчик бегал по морозу, пока мамаша пила

13.02.2018 11:35

Соседи рассказали патрульным, что женщина часто оставляет малыша без присмотра

 

 

 

Под Киевом патрульные позаботились о мальчике, мать которого не выполняет свои обязанности.

Ребенка забрали патрульные. Фото: Патрульная полиция Борисполя

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Борисполя, о ненадлежащем уходе за ребенком обеспокоенные соседи 40-летней женщины сообщили в полицию 10 февраля, около 20:00. Экипаж, который прибыл по указанному адресу, обнаружил у подъезда общежития мальчика на вид около трех лет. Он бегал по улице голым.

Жители дома рассказали патрульным, что они постоянно кормят проголодавшегося малыша, а его мать систематически употребляет алкоголь и оставляет ребенка дома без присмотра.

Этот вечер также не был исключением – когда полицейские приехали на месте происшествия, женщина была сильно пьяна.

Взяв в комнате вещи, инспекторы одели ребенка и отвезли в Бориспольскую центральную районную больницу. Мальчика покормили – продуктами помогли соседи, а кое-что купили полицейские. Также патрульные подарили малышу первые в его жизни игрушки.

Ранее сообщадось о том, что в Киеве на Подоле патрульные задержали очень пьяных родителей с трехлетним ребенком. Как сообщил в Facebook командир батальона в Патрульной полиции Евгений Зборовский, мужчина и женщина гуляли с ребенком в час ночи – точнее, ползали по земле, так как в организме каждого из них было по два промилле алкоголя. // Сегодня

 

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