На кордоні з Молдовою затримано викрадача людей та гвалтівника, якого розшукував Інтерпол

Співробітники Держприкордонслужби затримали іноземця, який перебував у розшуку за викрадення людей, незаконне проникнення до житла та зґвалтування.

Так, учора в пункт пропуску «Кучурган», на в’їзд в Україну, прибув 23-річний громадянин Молдови. Під час прикордонного контролю спрацювала база даних Інтерполу.

Як з’ясували прикордонники Білгород-Дністровського загону, цього громадянина розшукували правоохоронні органи Молдови з січня 2018 року для притягнення до кримінальної відповідальності за незаконне проникнення до житла, викрадення людини, зґвалтування та насильницькі дії сексуального характеру. Увесь цей час злочинець переховувався у Придністров’ї.

Про факт виявлення правопорушника поінформовано Укрбюро Інтерполу в м. Києві. Затриманого передано представникам Національної поліції. // ДПСУ