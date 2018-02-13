Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 12.02.2018

До чергової частини Ізмаїльського відділу поліції звернулась 33-річна мешканка с. Саф’яни, яка повідомила, що невідома особа, пошкодивши вхідні двері, проникла в приміщення нежилого будинку, звідки скоїла крадіжку червоної цегли в кількості 600 штук. Вжитими заходами був встановлений 18-річний односелець потерпілої. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

До Подільського відділу поліції надійшла заява місцевої мешканки про те, що з її квартири невідома особа викрала телевізор і кімнатну антену. Сума збитку - 600 гривень. Вжитими заходами поліцейськими встановлено, що правопорушення вчинив 29-річний мешканець с. Глубочек. Речові докази вилучені. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

До Малиновського відділу поліції надійшла заява 57-річного чоловіка про те, що невідома особа з приміщення магазину скоїла крадіжку пляшки віскі. У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські у скоєні даного злочину викрили 46-річного чоловіка, який надав правдиві свідчення.

До Малиновського відділу поліції надійшла заява 55-річного начальника служби охорони супермаркету про те, що невстановлена особа з магазину викрала три палки ковбаси. Сума збитку – 1083 гривні. Правоохоронці під час проведення оперативно-розшукових заходів у скоєні даного правопорушення викрили 19-річного підлітка, від якого отримали правдиві свідчення.

До Приморського відділу поліції надійшла заява 19-річного хлопця про те, що невідома особа з приміщення магазину викрала дві банки кави. Сума збитку – 357 гривень. Правоохоронці вжитими заходами викрили 25-річного чоловіка, який надав правдиві свідчення. Речові докази вилучено.

До Суворовського відділу поліції надійшла заява 59-річного чоловіка про те, що з одного з корпусів санаторія невстановлений злочинець викрав телевізор. Сума збитку – 3 тисячі гривень. У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські у скоєні даного злочину викрили 33-річного чоловіка, від якого надійшли правдиві свідчення. Речовий доказ вилучено.

ВК ГУНП в Одеській області