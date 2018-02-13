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Чоловіку, який стріляв у киянина, загрожує до семи років позбавлення волі

13.02.2018 12:05

Під час конфлікту із 24-річним хлопцем зловмисник дістав пістолет та поранив опонента у плече та стегно. Розпочато кримінальне провадження.

 

До чергової частини Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення, що по вулиці Саксаганського поранено чоловіка. Слідчо-оперативна група територіального управління поліції негайно виїхала на виклик.

пістолет

 

Як з’ясувалося, між чоловіками виник конфлікт, у результаті якого правопорушник дістав пістолет та зробив кілька пострілів. Потерпілий отримав дотикові поранення.

Зловмисника затримали патрульні поліцейські на місці події, це – 26-річний киянин. Пістолет і набої вилучили та направили на експертне дослідження.

 

Потерпілого із пораненнями плеча та стегна забрала «швидка». Його життю нічого не загрожує.

 

За даним фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до семи років позбавлення.

Відділ комунікації поліції Києва

 

 

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