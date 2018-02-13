У столиці приватний нотаріус незаконно перереєстрував нерухомість на інших власників

Київською місцевою прокуратурою №4 повідомлено про підозру приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу, який здійснив незаконну перереєстрацію речових прав на майно.

Так, за результатами проведеного досудового розслідування встановлено, що нотаріус достовірно знаючи про наявність в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна записів про заборону відчуження об’єктів нерухомого майна (2 квартир на території міста Харків), прийняв рішення про здійснення державної реєстрації речових прав на вказані об’єкти нерухомості.

В результаті протиправних дій приватного нотаріуса майно вибуло з законного володіння власників, чим їм завдано шкоду на загальну суму понад 2 мільйона гривень.

Наразі приватному нотаріусу повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК України (зловживанні повноваженнями особою, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану із наданням публічних послуг) та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Прес-служба прокуратури міста Києва