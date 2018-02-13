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Через три дня после подписания «Минска-2» Россия захватила Дебальцево

13.02.2018 12:25

Нардеп Тымчук вспомнил о подписании Минских соглашений, которые Кремль отказывается выполнять

Россия не соблюдает Минские соглашения с начала подписания документа, первыми пунктами которого было прекращение огня и отвод тяжелых вооружений. Напротив, Кремль бросил мощную военную группировку на захват украинской территории.

Россия продолжает вести войну против Украины. Фото: AFP

Об этом рассказал "Апострофу" координатор группы "Информационное сопротивление" народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, после подписания документа, надежды на мирное урегулирование конфликта не оправдались.

"Минск-2" проистекает из "Минска-1". Опять же, у наших западных партнеров, "нормандской четверки" в лице Германии и Франции, была большая надежда, что подписание "Минска-2" приведет к мирному урегулированию на Донбассе, однако этого не произошло. После этого, когда нам вплоть до сегодняшнего дня и в Европе, и в России рассказывают о том, что Минские соглашения – это единственный и безальтернативный вариант мирного урегулирования, необходимо вспомнить, что через три дня после подписания вторых Минских соглашений российские оккупационные войска захватили дебальцевский плацдарм. В подписанных три года назад соглашениях первыми пунктами были указаны незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений и так далее. Однако вместо этого мы получили полномасштабную наступательную операцию оперативно-тактического уровня со стороны оккупационных войск и лишились большого участка своей территории. То есть через три дня после своего подписания "Минск-2" перестал существовать", – рассказал Тымчук.

Он отметил, что силовая операция украинских военных на Донбассе была бы единственным вариантом решения проблемы, однако это принесет огромные потери.

"Необходимо понимать, какое количество жертв и с нашей стороны, и со стороны мирного населения, в первую очередь на оккупированной территории, может повлечь такая операция. Ведь ни о каком праве войны в данном конфликте речи нет вообще. Российские оккупанты активно используют для позиций и ведения огня объекты гражданской инфраструктуры, жилые кварталы, населенные пункты. Фактически, они используют гражданских в качестве заложников, руководствуясь "заветами великого Путина" о том, что военные будут стоять за спинами женщин и детей", – подчеркнул нардеп.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко говорил, что под Минскими соглашениями есть подпись Путина. Глава государства отмечал, что мир в Украине не может наступить из-за невыполнения Россией своих обязательств.

Российский лидер Владимир Путин в свою очередь подтвердил, что война на Донбассе идет к замораживанию. Он намекнул, что Россию устроит не только выполнение Минских соглашений, а чтоб Донбассу дали особый статус.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений ("Минск-2") был согласован на переговорах в Беларуси 11 -12 февраля 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки", и подписан контактной группой. Это было экстренное заседание в связи с наступлением российских войск на Дебальцевском плацдарме. // Сегодня

 

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