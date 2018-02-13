Через три дня после подписания «Минска-2» Россия захватила Дебальцево

Россия не соблюдает Минские соглашения с начала подписания документа, первыми пунктами которого было прекращение огня и отвод тяжелых вооружений. Напротив, Кремль бросил мощную военную группировку на захват украинской территории.

Об этом рассказал "Апострофу" координатор группы "Информационное сопротивление" народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, после подписания документа, надежды на мирное урегулирование конфликта не оправдались.

"Минск-2" проистекает из "Минска-1". Опять же, у наших западных партнеров, "нормандской четверки" в лице Германии и Франции, была большая надежда, что подписание "Минска-2" приведет к мирному урегулированию на Донбассе, однако этого не произошло. После этого, когда нам вплоть до сегодняшнего дня и в Европе, и в России рассказывают о том, что Минские соглашения – это единственный и безальтернативный вариант мирного урегулирования, необходимо вспомнить, что через три дня после подписания вторых Минских соглашений российские оккупационные войска захватили дебальцевский плацдарм. В подписанных три года назад соглашениях первыми пунктами были указаны незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений и так далее. Однако вместо этого мы получили полномасштабную наступательную операцию оперативно-тактического уровня со стороны оккупационных войск и лишились большого участка своей территории. То есть через три дня после своего подписания "Минск-2" перестал существовать", – рассказал Тымчук.

Он отметил, что силовая операция украинских военных на Донбассе была бы единственным вариантом решения проблемы, однако это принесет огромные потери.

"Необходимо понимать, какое количество жертв и с нашей стороны, и со стороны мирного населения, в первую очередь на оккупированной территории, может повлечь такая операция. Ведь ни о каком праве войны в данном конфликте речи нет вообще. Российские оккупанты активно используют для позиций и ведения огня объекты гражданской инфраструктуры, жилые кварталы, населенные пункты. Фактически, они используют гражданских в качестве заложников, руководствуясь "заветами великого Путина" о том, что военные будут стоять за спинами женщин и детей", – подчеркнул нардеп.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко говорил, что под Минскими соглашениями есть подпись Путина. Глава государства отмечал, что мир в Украине не может наступить из-за невыполнения Россией своих обязательств.

Российский лидер Владимир Путин в свою очередь подтвердил, что война на Донбассе идет к замораживанию. Он намекнул, что Россию устроит не только выполнение Минских соглашений, а чтоб Донбассу дали особый статус.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений ("Минск-2") был согласован на переговорах в Беларуси 11 -12 февраля 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки", и подписан контактной группой. Это было экстренное заседание в связи с наступлением российских войск на Дебальцевском плацдарме. // Сегодня