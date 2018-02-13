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В Иркутске повесился заместитель главного тюремщика

13.02.2018 12:51

Причиной трагедии предварительно называют семейный конфликт

Заместитель начальника УФСИН по Иркутской области подполковник Виктор Шевченко найден мертвым в гараже своего дома. В машине обнаружили записку: «В моей смерти прошу никого не винить».

В Иркутске обнаружено тело замначальника местного управления УФСИН

Трагедия произошла 12 февраля в Иркутске в микрорайоне Березовый-40, где в частном доме Шевченко жил со своей женой. Молодой (ему тогда было 36 лет) подполковник должность замначальника УФСИН по региону получил летом прошлого года. А вообще в тюремной системе он уже почти 15 лет, прошел весь путь от младшего инспектора.

Тревогу забили подчиненные, когда руководитель накануне не отвечал на звонки и они вынуждены были перенести несколько важных встреч, запланированных на понедельник. Примерно в 7 утра супруга обнаружила тело, висящее на балке перекрытия крыши. Прибывшая на место следственная группа признаков насилия не обнаружила. Зато нашла записку. По одной из версий, причиной трагедии мог стать разлад с женой (детей у пары не было). // «Московский комсомолец»

 

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