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В Киеве пьяный водитель предложил патрульному «решить вопрос» в размере его зарплаты

13.02.2018 13:02

Водителя задержали, за предложение взятки ему грозит до четырех лет тюрьмы

В Киеве нетрезвый водитель пытался предложить взятку патрульному в размере его месячной зарплаты.

Патрульный отказался от взятки

Как сообщил в Facebook командир батальона в Патрульной полиции Украины Евгений Зборовский, его тезка Евгений Даценко уже третий год работает командиром роты в Соломенском районе столицы.

Женя наладил работу своего подразделения, подчиненные доверяют своему командиру, атмосфера в роте положительная. Патрульные из Соломенского района регулярно раскрывают грабежи и разбои, выявляют пьяных водителей. Как и все патрульные в Киеве, Женя, у которого есть жена и маленький ребенрк, не слишком шикует на командирские 12 тыс. грн зарплаты, но сегодня у Жени был шанс существенно улучшить свое материальное положение. Водитель иномарки "под мухой" убедительно предлагал Жене его месячную зарплату, чтобы "порешать" и не писать протокол", – сообщил Зборовский.

В результате был составлен протокол за управление в состоянии опьянения, водитель задержан, деньги изъяты, следователи оформляют предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Напомним, за предложение взятки патрульным предусмотрена уголовная ответственность и возможно лишение свободы до четырех лет. // Сегодня

 

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