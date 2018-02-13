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Боевикам «ЛНР» разрешили задерживать людей на 60 суток «для проверки на совершение преступлений»

13.02.2018 13:15

 Боевики приняли "закон", который разрешает во время военного положения задерживать на 60 суток лиц, которые могут быть причастны к совершению "преступлений, создающих угрозу безопасности ЛНР". Об этом говорится в поправках к "закону о военном положении", опубликованных на "официальном сайте" главаря "ЛНР".

"В исключительных случаях в период действия военного положения к лицам, в отношении которых имеются требующие проверки основания допускать их причастность к совершению преступлений, создающих угрозу безопасности "ЛНР", может применяться превентивное задержание на срок 30 суток", - говорится в документе.

Картинки по запросу задержание

В случае необходимости срок задержания может быть продлен до 60 суток. Задержание прекращается на основании решения "министра государственной безопасности" или "министра внутренних дел", согласованного с "генеральным прокурором".

Задержанные будут содержатся в изоляторах временного содержания. Проверка причастности к "преступлению" будет проводиться "органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность". // 112.ua

 

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