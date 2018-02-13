Боевикам «ЛНР» разрешили задерживать людей на 60 суток «для проверки на совершение преступлений»

Боевики приняли "закон", который разрешает во время военного положения задерживать на 60 суток лиц, которые могут быть причастны к совершению "преступлений, создающих угрозу безопасности ЛНР". Об этом говорится в поправках к "закону о военном положении", опубликованных на "официальном сайте" главаря "ЛНР".

"В исключительных случаях в период действия военного положения к лицам, в отношении которых имеются требующие проверки основания допускать их причастность к совершению преступлений, создающих угрозу безопасности "ЛНР", может применяться превентивное задержание на срок 30 суток", - говорится в документе.

В случае необходимости срок задержания может быть продлен до 60 суток. Задержание прекращается на основании решения "министра государственной безопасности" или "министра внутренних дел", согласованного с "генеральным прокурором".

Задержанные будут содержатся в изоляторах временного содержания. Проверка причастности к "преступлению" будет проводиться "органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность". // 112.ua