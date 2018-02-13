Повідомлено про підозру екс-депутату, яка нині є членом т. зв. «Народної ради «ЛНР»

Прокурором Луганської області повідомлено про підозру колишньому депутату Рубіжанської міської ради за фактом вчинення нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (вчинення умисних дій, направлених на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу та захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 (вчинення умисних дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, повторно за попередньою змовою групою осіб), ч. 1 ст. 258-3 КК України (вчинення умисних дій, направлених на участь та організаційне сприяння діяльності терористичної організації).

Досудовим розслідуванням встановлено, що депутат міської ради в травні 2014 року проводила збори щодо організації та проведення так званого «референдуму» на території м. Рубіжне, шляхом поіменного письмового опитування мешканців населеного пункту щодо підтримки «акту про державну самостійність» терористичної організації «ЛНР».

Після чого, навесні 2014 року, громадянка України взяла участь у виборах до так званої «Народної ради «ЛНР» та прийняла присягу «депутата законодавчого органу».

Поплічниця терористів і надалі продовжує здійснювати «законотворчу діяльність» на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області, чим забезпечує функціонування терористичної організації «ЛНР».

Оскільки псевдодепутат переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на тимчасово непідконтрольній території Луганської області, останню оголошено у розшук.

Довідково: санкції ч. 1 ст. 109 КК України та ч. 2 ст. 110 КК України передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна або без такої, санкція ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 з конфіскацією майна або без такої.

Прес-служба прокуратури Луганської області