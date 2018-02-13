Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Росіянин намагався вивезти з України авіаційний прилад з перевищеним радіаційним фоном

13.02.2018 13:35

Учора в пункті пропуску «Гоптівка» прикордонники Харківського загону виявили предмет з невідомою речовиною із значним перевищенням радіаційного фону.

Так, в пункт пропуску «Гоптівка», на виїзд з України, прибув автомобіль марки «ВАЗ», на який відбулось спрацювання портального стаціонарного комплексу виявлення радіоактивних та ядерних матеріалів типу «ЯНТАРЬ».

ДПСУ

В ході подальшого огляду автомобіля, в сумці серед особистих речей 38-річного росіянина, була виявлена колба із значним перевищенням радіаційного фону. Попередньо встановлено, що предмет є складовою частиною авіаційного приладу.

Після перевірочних заходів та складання всіх необхідних документів до компетентних правоохоронних органів направлене повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 265 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами».

Наразі предмет вилучено та передано разом із власником співробітникам Національної поліції. Триває експертиза. // ДПСУ

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...