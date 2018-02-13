Росіянин намагався вивезти з України авіаційний прилад з перевищеним радіаційним фоном

Учора в пункті пропуску «Гоптівка» прикордонники Харківського загону виявили предмет з невідомою речовиною із значним перевищенням радіаційного фону.

Так, в пункт пропуску «Гоптівка», на виїзд з України, прибув автомобіль марки «ВАЗ», на який відбулось спрацювання портального стаціонарного комплексу виявлення радіоактивних та ядерних матеріалів типу «ЯНТАРЬ».

В ході подальшого огляду автомобіля, в сумці серед особистих речей 38-річного росіянина, була виявлена колба із значним перевищенням радіаційного фону. Попередньо встановлено, що предмет є складовою частиною авіаційного приладу.

Після перевірочних заходів та складання всіх необхідних документів до компетентних правоохоронних органів направлене повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 265 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами».

Наразі предмет вилучено та передано разом із власником співробітникам Національної поліції. Триває експертиза. // ДПСУ