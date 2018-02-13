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Дезертира из украинской армии приговорили к 13 годам лишения свободы

13.02.2018 14:05

 Подольский районный суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы российского военнослужащего Александра Баранова за государственную измену и дезертирство из украинской армии в аннексированном Россией Крыму.

Об этом говорится в приговоре суда, передают Українські Новини.

Баранов отбыл уже почти 3 года тюрьмы. Фото: facebook.com/sbu.odessa

Баранов является уроженцем Канева Черкасской области, как младший сержант проходил военную службу в украинской армии в Крыму в должности планшетиста командного пункта полка.

Установлено, что в марте 2014 года Баранов совершил государственную измену, перейдя на службу в армию РФ для прохождении военной службы на должности механика самолета.

Кроме того, 2 апреля 2014 года он получил российский паспорт.

В судебном заседании Баранов свою вину в инкриминируемых ему преступлениях отказался признавать.

Тем не менее, суд признал подсудимого виновным по ч.1 ст.408 (дезертирство), ч.1 ст.111 (госизмена) Уголовного кодекса и назначил ему наказание в виде 13 лет тюрьмы с лишением воинского звания - младший сержант.

При этом на основании "закона Савченко" ему засчитан срок заключения как 1 день за 2 с момента ареста, то есть с 20 ноября 2016 года.

Таким образом, Баранов отбыл уже почти 3 года тюрьмы.

 

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