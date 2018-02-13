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ЕСПЧ подтвердил отсутствие возможности выплачивать украинские пенсии в ОРДЛО

13.02.2018 14:15

На Украину подали в суд 7 пенсионеров, проживающих в ОРДЛО

Европейский суд по правам человека подтвердил отсутствие возможности выплачивать украинские пенсии в ОРДЛО. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.
 
EPA / UPG
 
"ЕСПЧ подтвердил, что Украина сделала все возможное для обеспечения социальными выплатами жителей оккупированного Донбасса. Из-за продолжающегося конфликт мы физически не можем платить пенсии на временно неконтролируемой части Донбасса, и это не является нарушением конвенции", - написал он.
 
Заместитель начальника отдела представительства государства в уголовных делах секретариата правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко написала в Facebook, что как отметил ЕСПЧ, учитывая затянувшийся конфликт Украина лишена возможностей обеспечить надлежащее функционирование судов.
 
По ее словам, ЕСПЧ отклонил жалобы как неприемлемые, поскольку заявители, которые проживают на неконтролируемой территории и имеют возможность выехать и выезжают на подконтрольную территорию, не обращались к национальным органам.
 
Кроме того, ЕСПЧ подтвердил выводы в другом выигрышном для Украины деле "Хлебик против Украины", еще раз подчеркнув, что правительство Украины не может обеспечить функционирование судов на оккупированной территории и предпринял все возможные меры для эффективного функционирования судебной системы в условиях конфликта.
 
Отметим, что ЕСПЧ вынес одно из первых решений относительно нарушения прав граждан в результате конфликта на Донбассе, о чем говорится в решении, копией которого располагает "Европейская правда".
 
Издание отмечает, что Страсбургский суд объединил семь схожих жалоб от граждан Украины, проживающих в Донецке. В решении он признал, что Украина не несет ответственности за проблемы с осуществлением судопроизводства в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей.
 
В суд на Украину подали семь пенсионеров и получателей социальной помощи, от 1926 до 1960 года рождения, которые перестали получать социальные выплаты из бюджета в 2014 году, после оккупации Донбасса. Трое из них в 2015 году обратились к украинскому правительству по поводу возобновления социальных выплат, другие этого не сделали.
 
Ни один из истцов не обжаловал в украинских судах решения правительства о прекращении социальных выплат, объяснив это тем, что в Донецке не действуют органы украинской системы правосудия – из-за российской агрессии все суды были эвакуированы с территории ОРДЛО. Именно на это дончане пожаловались в Страсбург: по их мнению, Украина ограничила их возможности обратиться в суд по поводу восстановления социальных выплат.
 
Европейский суд по правам человека отклонил все жалобы, приняв сторону Украины. // 112.ua

 

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