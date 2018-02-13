ЕСПЧ подтвердил отсутствие возможности выплачивать украинские пенсии в ОРДЛО

Европейский суд по правам человека подтвердил отсутствие возможности выплачивать украинские пенсии в ОРДЛО. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

"ЕСПЧ подтвердил, что Украина сделала все возможное для обеспечения социальными выплатами жителей оккупированного Донбасса. Из-за продолжающегося конфликт мы физически не можем платить пенсии на временно неконтролируемой части Донбасса, и это не является нарушением конвенции", - написал он.

Заместитель начальника отдела представительства государства в уголовных делах секретариата правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко написала в Facebook , что как отметил ЕСПЧ, учитывая затянувшийся конфликт Украина лишена возможностей обеспечить надлежащее функционирование судов.

По ее словам, ЕСПЧ отклонил жалобы как неприемлемые, поскольку заявители, которые проживают на неконтролируемой территории и имеют возможность выехать и выезжают на подконтрольную территорию, не обращались к национальным органам.

Кроме того, ЕСПЧ подтвердил выводы в другом выигрышном для Украины деле "Хлебик против Украины", еще раз подчеркнув, что правительство Украины не может обеспечить функционирование судов на оккупированной территории и предпринял все возможные меры для эффективного функционирования судебной системы в условиях конфликта.

Отметим, что ЕСПЧ вынес одно из первых решений относительно нарушения прав граждан в результате конфликта на Донбассе, о чем говорится в решении, копией которого располагает " Европейская правда ".

Издание отмечает, что Страсбургский суд объединил семь схожих жалоб от граждан Украины, проживающих в Донецке. В решении он признал, что Украина не несет ответственности за проблемы с осуществлением судопроизводства в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей.

В суд на Украину подали семь пенсионеров и получателей социальной помощи, от 1926 до 1960 года рождения, которые перестали получать социальные выплаты из бюджета в 2014 году, после оккупации Донбасса. Трое из них в 2015 году обратились к украинскому правительству по поводу возобновления социальных выплат, другие этого не сделали.

Ни один из истцов не обжаловал в украинских судах решения правительства о прекращении социальных выплат, объяснив это тем, что в Донецке не действуют органы украинской системы правосудия – из-за российской агрессии все суды были эвакуированы с территории ОРДЛО. Именно на это дончане пожаловались в Страсбург: по их мнению, Украина ограничила их возможности обратиться в суд по поводу восстановления социальных выплат.