К 9 годам лишения свободы приговорен разведчик боевиков

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В Запорожской области осудили разведчика так называемой "ДНР".
Об этом сообщает прокуратура Запорожской области.
По данным ведомства, 24-летний уроженец Славянского района в декабре 2015 года по собственной воле вступил в ряды боевиков.
"Получив позывной "Туман", был назначен на должность разведчика 1-го взвода разведывательной роты 1-й Славянской бригады. С оружием в руках и в камуфлированной одежде он вместе с другими боевиками дислоцировался в с. Комсомольское Старобешевского района Донецкой области. Пройдя инструктаж в так называемом "министерстве государственной безопасности", осужденный осуществлял наблюдение за военнослужащими Вооруженных Сил Украины", – рассказали в прокуратуре.
В суде своей вины мужчина не признал, однако был приговорен к девяти годам лишения свободы.
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